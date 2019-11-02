В России составили рейтинг автоненависти

В России составили рейтинг автоненависти. Социологи выяснили, что более всего гневит и выводит из себя отечественных автомобилистов, передает РИА Новости.

Исследование провел один из российских сервисов по обслуживанию автомобилей. Компания составила рейтинг, проведя опрос пяти тысяч россиян (от 18 до 55 лет), владеющих личными автомобилями. Им задали вопрос: «Что вас больше всего раздражает в поведении на дорогах других автомобилистов?».

Выяснилось, что российские водители не любят, когда их коллеги неправильно паркуются (33,6% опрошенных), не соблюдают движение в рядах (21,8%) и совершают опасный обгон соседних машин, занимаясь «игрой в шашки» (15,6%).

Кроме того. 10,6% опрошенных отметили, что выходят из себя, когда другие водители сигналят не по делу. Еще 10,6% недовольны, когда кто-то не уступает дорогу скорой помощи. Громкая музыка в соседних автомобилях вызывает раздражение у 2,7% респондентов.

Исследователи сделали вывод, что большинство россиян беспокоят опасные и эгоистичные водительские привычки.

«Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения», — сказано в исследовании.