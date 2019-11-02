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Названы самые опасные для пешеходов автомобили 

Motor.ru 49 минут назад
Названы самые опасные для пешеходов автомобили
Фото: Motor
Американский Страховой институт дорожной безопасности испытал 16 новых моделей на безопасность для пешеходов.
В очередной серии независимых тестов эксперты IIHS проверили защиту пешеходов при столкновении с автомобилями среднего класса -— как массового сегмента, так и премиальных моделей. Всего в испытаниях приняли участие 16 автомобилей, высшую оценку из которых сумели завоевать лишь четыре премиальные и две массовые модели. Хорошей оценки удостоились шесть седанов, а минимальное количество баллов набрали четыре автомобиля. Эксперты оценивали безопасность для пешеходов по эффективности работы системы экстренного торможения, которая распознаёт пешеходов на дороге и автоматически активирует тормоза.
Выяснилось, что лучше всего наезд на пешехода предотвращают (в алфавитном порядке) Audi A4, BMW 3-й серии (с базовым ассистентом), Mercedes-Benz C-класса (с продвинутым ассистентом), Nissan Maxima, Subaru Outback и Volvo S60. Отличные результаты продемонстрировали BMW 3-й серии (с продвинутым ассистентом), Honda Accord, Lexus ES 350, Mazda 6, Nissan Altima, Tesla Model 3 и Toyota Camry. Хорошо выступили Chevrolet Malibu (с двумя разными системами) Mercedes-Benz C-класса с базовым ассистентом. Наконец, тесты провалили Ford Fusion, Hyundai Sonata и Kia Optima.
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Теги:
Автоновости , Mazda 6 , Hyundai , Hyundai Sonata , Volvo , Nissan , Ford Fusion , Lexus ES , Subaru , Audi , Chevrolet , Honda Accord , BMW , Kia , Subaru Outback , Lexus , Nissan Altima , Volvo S60 , Tesla , Toyota , Mazda , Mercedes-Benz C-Класс , Chevrolet Malibu , Nissan Maxima , Honda , Toyota Camry , Tesla Model 3 , Kia Optima , Audi A4 , Mercedes-Benz
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