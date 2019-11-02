Названы самые опасные для пешеходов автомобили 

Американский Страховой институт дорожной безопасности испытал 16 новых моделей на безопасность для пешеходов.
В очередной серии независимых тестов эксперты IIHS проверили защиту пешеходов при столкновении с автомобилями среднего класса -— как массового сегмента, так и премиальных моделей. Всего в испытаниях приняли участие 16 автомобилей, высшую оценку из которых сумели завоевать лишь четыре премиальные и две массовые модели. Хорошей оценки удостоились шесть седанов, а минимальное количество баллов набрали четыре автомобиля. Эксперты оценивали безопасность для пешеходов по эффективности работы системы экстренного торможения, которая распознаёт пешеходов на дороге и автоматически активирует тормоза.
Выяснилось, что лучше всего наезд на пешехода предотвращают (в алфавитном порядке) Audi A4, BMW 3-й серии (с базовым ассистентом), Mercedes-Benz C-класса (с продвинутым ассистентом), Nissan Maxima, Subaru Outback и Volvo S60. Отличные результаты продемонстрировали BMW 3-й серии (с продвинутым ассистентом), Honda Accord, Lexus ES 350, Mazda 6, Nissan Altima, Tesla Model 3 и Toyota Camry. Хорошо выступили Chevrolet Malibu (с двумя разными системами) Mercedes-Benz C-класса с базовым ассистентом. Наконец, тесты провалили Ford Fusion, Hyundai Sonata и Kia Optima.