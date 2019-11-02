Названы самые опасные для пешеходов автомобили

Американский Страховой институт дорожной безопасности испытал 16 новых моделей на безопасность для пешеходов.

В очередной серии независимых тестов эксперты IIHS проверили защиту пешеходов при столкновении с автомобилями среднего класса -— как массового сегмента, так и премиальных моделей. Всего в испытаниях приняли участие 16 автомобилей, высшую оценку из которых сумели завоевать лишь четыре премиальные и две массовые модели. Хорошей оценки удостоились шесть седанов, а минимальное количество баллов набрали четыре автомобиля. Эксперты оценивали безопасность для пешеходов по эффективности работы системы экстренного торможения, которая распознаёт пешеходов на дороге и автоматически активирует тормоза.