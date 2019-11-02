Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России лишают прав за проезд на желтый 

Рамблер 23 минуты назад
В России лишают прав за проезд на желтый
Фото: globallookpress.com
Проезд перекрестка на желтый сигнал светофора может грозить лишением водительских прав, сообщает «АвтоВзгляд».
Желтый сигнал, согласно постановлению правительства «О правилах дорожного движения», запрещает движение во всех случаях, кроме тех, что предусмотрены пунктом 6.14. Тот предусматривает, что водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению, перед стоп-линией, пересекаемой проезжей частью, железнодорожным переездом, не создавая при этом помех пешеходам и транспортным средствам.
«Термин "экстренное торможение" в ПДД не расшифрован, и это открывает широчайшее поле для импровизаций на местах», — считает автор «АвтоВзгляда».
В пример он привел вероятность лишения прав за выезд на вафельную разметку на желтый сигнал светофора. Дело в том, что многие водители считают, что на «вафлю» нельзя выезжать лишь на красный, но это не так. Тем временем второе за год нарушение статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях «Проезд на запрещающий сигнал светофора» грозит в том числе лишением прав.
По словам журналиста, «поймав» штраф за красный, водитель поедет на желтый не задумываясь, и однажды может «попасть в оборот» к сотруднику ГИБДД — доказать невозможность остановиться неэкстренно получится вряд ли, а лишиться прав — гораздо легче.
Видео дня. Штрафы за езду без ОСАГО может вырасти до 5 тысяч
Комментарии 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III 4
Названы самые опасные для пешеходов автомобили
Названы самые опасные для пешеходов автомобили
В России составили рейтинг автоненависти
В России составили рейтинг автоненависти 112
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах
Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах 3
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение