В России лишают прав за проезд на желтый

Проезд перекрестка на желтый сигнал светофора может грозить лишением водительских прав, сообщает «АвтоВзгляд».

Желтый сигнал, согласно постановлению правительства «О правилах дорожного движения», запрещает движение во всех случаях, кроме тех, что предусмотрены пунктом 6.14. Тот предусматривает, что водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению, перед стоп-линией, пересекаемой проезжей частью, железнодорожным переездом, не создавая при этом помех пешеходам и транспортным средствам.

«Термин "экстренное торможение" в ПДД не расшифрован, и это открывает широчайшее поле для импровизаций на местах», — считает автор «АвтоВзгляда».

В пример он привел вероятность лишения прав за выезд на вафельную разметку на желтый сигнал светофора. Дело в том, что многие водители считают, что на «вафлю» нельзя выезжать лишь на красный, но это не так. Тем временем второе за год нарушение статьи 12.12 Кодекса об административных правонарушениях «Проезд на запрещающий сигнал светофора» грозит в том числе лишением прав.