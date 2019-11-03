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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок 

Рамблер 1 час назад
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок
Фото: depositphotos.com
В России составили топ-5 самых быстро гниющих иномарок. Рейтинг плохо защищенных от коррозии автомобилей опубликовали на портале Njcar.ru Самой ненадежной машиной эксперты признали китайский кроссовер Geely Emgrand X7 образца 2011-2013 года. Уже через год эксплуатации на автомобиле нет живого места, не "охваченного коррозией. Кузов буквально «цветет» из-за отсутствия оцинковки, некачественной окраски и неприспособленности к российским дорожным реагентам.
«Серебро» в рейтинге ржавчины досталось семейству Opel Astra (2005-2012). У этих машин быстро гниют колесные арки, двери в нижней части, днище и капот.
«Бронзу» завоевал Nissan Almera первого поколения европейской сборки (2005-2006 гг). Запас антикоррозийной прочности эксперты оценили в 3-4 года.
На четвертом месте обосновалась Mazda 6 (2005-2008 гг). У японского авто ржавчина видна уже через 4-5 лет, включая дверцы.
Замыкает топ-5 Ford Mondeo (2006-2010). Первые 5-6 лет кузов выглядит неплохо, нозатем появляются мноржественные очаги коррозии. Они захватывают колесные арки, днище и пороги.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как ради беспрерывного обогащения капиталисты реализуют идею планового устаревания товаров.
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Теги:
Автоновости , Mazda 6 , Geely , Nissan , Ford Mondeo , Geely Emgrand , Opel Astra , Mazda , Opel , Nissan Almera
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