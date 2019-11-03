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В России выросли продажи подержанных люксовых автомобилей 

Москва меняется 3 часа назад
В России выросли продажи подержанных люксовых автомобилей
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Объем продаж подержанных люксовых автомобилей в РФ вырос по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 годом на 6,9% и составил почти 1,5 тысяч машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
Так, среди подержанных автомобилей сегмента luxury россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится более 35% от общего объема, это эквивалентно 518 перепроданным экземплярам за отчетный период. На втором месте расположилась модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (505 единиц). Третье место в рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 188 машин.
Также в январе-сентябре поменяли своих владельцев 135 автомобилей марки Rolls-Royce. Кроме них было перепродано 57 экземпляров Lamborghini, 48 — Ferrari и 23 — Aston Martin.
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Теги:
Автоновости , Maybach , Bentley , Lamborghini , Rolls-Royce , Ferrari , Aston Martin , Maserati , Mercedes-Benz
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