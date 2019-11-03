В России выросли продажи подержанных люксовых автомобилей

Объем продаж подержанных люксовых автомобилей в РФ вырос по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 годом на 6,9% и составил почти 1,5 тысяч машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».