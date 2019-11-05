Названы регионы с самым дешевым дизельным топливом

10 регионов России с самым доступным дизельным топливом

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность дизельного топлива для жителей разных регионов России и назвали регионы с самым доступным дизельным топливом в России.

Аналитики выяснили, сколько дизельного топлива сможет купить среднестатистический житель каждого региона, если потратит на это всю свою зарплату за месяц.

В основу исследования легли данные Росстата о ценах на топливо и среднемесячной зарплате для регионов.

Ниже мы расскажем о 10 регионах с самым доступным дизельным топливом для населения.

1. ЯНАО

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1739 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 49,35 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: 6,8%

Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива.

Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.

2. Москва

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1682 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 45,97 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: -0,2%

Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат.

Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже общероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно.

В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо напротив преимущественно ниже средних по стране.

3. Чукотский АО

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1540 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 58,00 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: 1,8%

Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рубля, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46,24 рубля за литр.

Самое дорогое — более 55 рублей за литр — в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимают высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

4. Магаданская область

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1434 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 54,62 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: -0,6%

В 2019 году в большинстве регионов цены на дизельное топливо снизились либо оставались довольно стабильными.

С начала года по середину октября более чем на 1% цены на дизельное топливо выросли только в 16 регионов.

Из них только в четырех рост превысил 3%.

5. Ненецкий АО

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1386 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 53,35 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: 1,8%

Наиболее существенное снижение цен по сравнению с началом года зафиксировано в Республике Тыва на 9,6% и в Кемеровской области на 5,2%.

Еще в шестнадцати регионах цены снизились более чем на 2%.

6. Сахалинская область

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1360 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 52,09 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: -2,5%

Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рубля, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46,24 рубля за литр.

Самое дорогое — более 55 рублей за литр — в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимают высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

7. ХМАО

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1220 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 51,97 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: -2,7%

Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 50%.

При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.

8. Камчатский край

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1218 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 53,98 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: 0,9%

Рейтинг РИА Новости, составленный по данным Росстата, строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату.

9. Санкт-Петербург

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1145 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 46,85 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: -1,7%

Чтобы определить количество дизельного топлива, доступного на чистую заработную плату, среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ разделили на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в середине октября 2019 года.

10. Мурманская область

Объем дизельного топлива, который можно купить на среднюю зарплату: 1058 литров в месяц

Цена дизельного топлива в середине октября: 49,69 рублей за литр

Изменение цены топлива с начала 2019 г: -0,8%

В 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными.

По состоянию на середину октября средние потребительские цены дизтопливо в целом по стране составили 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года.

Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны.