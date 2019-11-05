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В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
В Госдуме ограничат число разрешений на такси
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Он пояснил, что мера позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси.
Также ограничение позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок.
Депутат добавил, что ограничение количества разрешений также повысит качество предоставляемых услуг.
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Теги:
Автоновости , Другое , Александр Старовойтов , Демьян Кудрявцев , Госдума , Ведомости
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