В Госдуме ограничат число разрешений на такси

В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов

Он пояснил, что мера позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси.

Также ограничение позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок.

Депутат добавил, что ограничение количества разрешений также повысит качество предоставляемых услуг.