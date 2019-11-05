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Ценам на такси в России предсказали взлет 

Lenta.ru 1 час назад
Ценам на такси предсказали взлет
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили предоставить российским регионам право ограничить число разрешений на такси. Агрегаторы такси высказались резко против инициативы и заявили о возможном росте цен на услугу, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Автором инициативы стал депутат нижней палаты парламента, зампредседателя комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. В письме первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой он пояснил, что регионам нужно дать право устанавливать максимальное число действующих разрешений на такси.
По его мнению, такая мера будет способствовать поддержанию баланса спроса и предложения на рынке и достойного заработка водителей. По оценке Старовойтова, оптимальным было бы 30 разрешений на тысячу жителей. Однако он отметил, что регионы самостоятельно могут рассчитывать собственные потребности в такси.
Агрегаторы между тем выступили резко против инициативы. Так, в «Ситимобиле» и «Яндекс. Такси» заявили, что подобные ограничения приведут к резкому росту нелегальных перевозок. Кроме того, в сервисах заказа такси считают, что предложение Старовойтова приведет к увеличению цен на услуги такси.
Аналогичное мнение высказал и партнер Deloitte Антон Зыков. Он добавил, что в случае введения ограничений на количество разрешений на такси могут возникнуть коррупционные риски, поскольку встанет вопрос о независимости чиновников при выборе получателей разрешений.
Ранее сообщалось, что объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос больше, чем на треть, с 75 миллиардов рублей до 101 миллиарда. Параллельно к концу 2018 года число выданных разрешений на такси упало на восемь процентов и в 2019-м так и не восстановилось.
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Теги:
Автоновости , Александр Старовойтов , Демьян Кудрявцев , Госдума , Совет Федерации , Ведомости
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