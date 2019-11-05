Ребенок нашел решение проблемы слепых зон в авто

Ребенок нашел решение проблемы слепых зон в автомобилях

Маленькая девочка может вывести на новый уровень безопасность автомобилей.

Разработанная американской школьницей система, позволит автопроизводителям сделать автомобили более безопасными, избавив их от слепых зон из-за передних стоек.

Алайна Гасслер, принявшая участие в конкурсе Broadcom MASTERS, где участвуют работы по инженерии, математике и прикладным наукам, разработала систему из проектора и камеры, позволяющую создать подобие «прозрачной» стойки.

Суть изобретения заключается в установке камеры на передней части стойки, снимающей видео в режиме реального времени, и небольшого проектора в спинке водителя, передающего изображение с камеры напрямую на переднюю стойку, создавая иллюзию прозрачности. Для четкости изображения стойку обтянули специальной тканью, отражающей свет только под прямым углом к источнику, что не будет мешать водителю при движении.

Девочка создала прототип с помощью 3D-печати и уже получила за свое изобретение 25 тыс. долларов.