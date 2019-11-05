Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок нашел решение проблемы слепых зон в автомобилях 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
Ребенок нашел решение проблемы слепых зон в авто
Фото: pixabay.com
Маленькая девочка может вывести на новый уровень безопасность автомобилей.
Разработанная американской школьницей система, позволит автопроизводителям сделать автомобили более безопасными, избавив их от слепых зон из-за передних стоек.
Алайна Гасслер, принявшая участие в конкурсе Broadcom MASTERS, где участвуют работы по инженерии, математике и прикладным наукам, разработала систему из проектора и камеры, позволяющую создать подобие «прозрачной» стойки.
Суть изобретения заключается в установке камеры на передней части стойки, снимающей видео в режиме реального времени, и небольшого проектора в спинке водителя, передающего изображение с камеры напрямую на переднюю стойку, создавая иллюзию прозрачности. Для четкости изображения стойку обтянули специальной тканью, отражающей свет только под прямым углом к источнику, что не будет мешать водителю при движении.
Девочка создала прототип с помощью 3D-печати и уже получила за свое изобретение 25 тыс. долларов.
Видео дня. Неизвестный расстреливает машины по ночам в Москве
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Против недолива бензина используют метод борьбы с продажами некачественного топлива Против недолива бензина используют метод борьбы с продажами некачественного топлива Что изменится в жизни россиян после вступления в силу новых законов с 1 октября 2019 года Что изменится в жизни россиян после вступления в силу новых законов с 1 октября 2019 года Стали известны результаты краш-теста Lada Vesta SW Стали известны результаты краш-теста Lada Vesta SW
Комментарии2 
Теги:
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП: помогает ли «Помощник ОСАГО»?
ДТП: помогает ли «Помощник ОСАГО»?
Ценам на такси предсказали взлет
Ценам на такси предсказали взлет
Четыре человека погибли в ЕАО от лобового столкновения
Четыре человека погибли в ЕАО от лобового столкновения
Как безопасно убрать лёд с лобового стекла?
Как безопасно убрать лёд с лобового стекла? 2
Kia запустит «летающую тарелку»
Kia запустит «летающую тарелку»
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение