Названы способы узнать реальный пробег автомобиля

Эксперты перечислили способы, которые помогут не стать жертвой мошенников при покупке подержанного автомобиля. Они рассказали, как правильно проверить пробег машины.

Согласно источнику, сначала стоит спросить у продавца оригинал ПТС и сервисную книжку, в которой должны быть печати сервисного центра или дилера, списки работ по ТО и пробеги, на которых их проводили. Если данных документов нет — это первый "звоночек", что возможно автомобиль покупать не стоит.

После того, как вы посмотрели документы, надо осмотреть кузов и салон на наличие сколов и потертостей лакокрасочного покрытия. Всё это указывает на то, что автомобиль пробежал больше 100 тыс. километров. Ещё можно проверить кузов толщиномером, который поможет оценить качество покраски.

Также на большой пробег указывает сильно потертый руль, ручка КПП, педали и обивка кресел, может насторожить отполированный кузов и новая обшивка салона.