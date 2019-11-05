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Седан Volkswagen Polo получил дешевую версию 

Car.ru 2 часа назад
Volkswagen Polo получил дешевую версию
Фото: Car.ru
Volkswagen Polo получил бюджетную версию, которая представлена в российских автосалонах бренда.
В дилерских центрах немецкого производителя представлено первое поколение транспортного средства, недавно к нему добавилась новая комплектация.
Для создания новой комплектации производителю пришлось убрать несколько встроенных систем из самого бюджетного варианта в линейке бренда. Так получилась версия Select.
Новый автомобиль получил «штампы» вместо литых дисков, подогрев боковых зеркал, каждый из которых окрашен в черный цвет, независимо от оттенка кузова.
Для удобства водителя предлагается мультируль, основные элементы салона обшиты кожей. Комфортное прослушивание музыки обеспечит система R140.
Также на автомобиле установлен центральный замок, сиденья спереди подогреваются, как и форсунки стеклоомывателя. В стандартной версии доступен круиз-контроль.
Автолюбитель может выбрать из двух версий автомобиля: одна модификация представлена с двигателем, максимальная мощность которого 90 лошадиных сил, а вторая с мотором на 110 л.с. В пару к ним установлена МКПП.
Минимальная цена для версии Select — 799 000 рублей.
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Теги:
Автоновости , Volkswagen Polo , Volkswagen
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