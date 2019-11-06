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Aston Martin впервые в своей истории представил мотоцикл 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Aston Martin впервые в своей истории представил мотоцикл
Фото: Aston Martin
Об этом сообщает Daily Mail.
Модель Aston Martin AMB 001 была показана на мотосалоне EICMA в Милане. Мотоцикл создан совместно с производителем мотоциклов Brough Superior.
Дизайн AMB 001 выполнен в стилистике среднемоторных моделей Aston Martin — Valkyrie и Valhalla. В основе конструкции мотоцикла лежит шасси, выполненное из алюминия и титана, к которому крепится двигатель и подрамник из углепластика. Внешние панели мотоцикла также выполнены из углепластика.
Объем турбодвигателя, разработанного Brough Superior, составляет 998 кубических сантиметров, а мощность — 182 лошадиные силы. Вес мотоцикла не превышает 180 килограммов. Максимальная скорость — 299 километров в час.
Всего вручную на заводе Brough Superior в Тулузе, Франция, будет выпущено 100 мотоциклов AMB 001. Цена мотоцикла составит 108 тысяч евро (около 7,6 миллиона рублей), а поставки клиентам запланированы на конец 2020 года.
В октябре 2019 года российский производитель мотоциклов Ural представил лимитированную серию Adventure, доступную исключительно на рынке США. Тираж мотоцикла будет ограничен 20 экземплярами. Цена Ural Adventure составляет 16 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей).
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Теги:
Автоновости , Aston Martin
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