В России запустили производство пятого поколения RAV4

В России запустили производство нового Toyota RAV4

На предприятии Toyota в Санкт-Петербурге был дан старт полноценному выпуску модели RAV4 пятого поколения. Запуск новинки повлек существенные изменения производственного процесса, которые обошлись компании в 4,8 миллиарда рублей. В частности, все цеха были модернизированы, а уровень автоматизации повышен за счет установки 133 новых роботов.

Цены на новый RAV4 уже известны: самый доступный вариант в базовой комплектации, с механической трансмиссией и передним приводом стоит от 1 756 000 рублей, а топовый кроссовер с четырьмя ведущими колесами и восьмидиапазонным «автоматом» обойдется минимум в 2 661 000 рублей. RAV4 доступен для заказа с начала октября.

На российском рынке модель предложена с 2,0-литровым 149-сильным «атмосферником» семейства Dynamic Force с комбинированным впрыском и фазовращателем на впуске. Альтернативой служит мотор объемом 2,5 литра с отдачей 199 лошадиных сил. Привод — передний либо полный, причем последний доступен в двух вариациях: с муфтой подключения задней оси либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами и активной векторизацией тяги.

Ранее журналисты провели «лосиный тест» нового RAV4 — испытания на устойчивость при резком объезде препятствия. Первыми тесты провели шведские СМИ и результат оказался неудовлетворительным. Однако месяц спустя кроссовер успешно пересдал «экзамен» в Норвегии.