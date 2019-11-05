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Японские ученые создали опытный образец «деревянного» суперкара 

Российская Газета 4 часа назад
Создан образец «деревянного» суперкара
Фото: РИА Новости
Японские ученые создали опытный образец "деревянного" суперкара, который весит на 10 процентов меньше, чем обычный автомобиль, а его выбросы углерода в атмосферу сократились на 2000 килограмм в год.
Дело в том, что в конструкции использованы целлюлозные нановолокна, которые в пять раз прочней дерева и в пять раз легче стали. Они могут стать более легким и более экологически чистым заменителем пластика и даже других более прочных материалов. Целлюлозные материалы, которые получают из отходов древесины, могут штамповаться, формоваться и обрабатываться другими методами.
Автомобили из таких материалов позволят создавать более надежные и легкие автомобили, использующие меньшее количество топлива или энергии из аккумуляторных батарей. Сейчас японские исследователи проводят тесты как отдельных узлов, так и всего уникального автомобиля. Если все эти исследования завершатся успешно, то новые появятся в серийных автомобилях в течение ближайших нескольких лет.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал
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