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Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы регионы РФ с самыми аварийными дорогами
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Самыми аварийными регионами в России оказались Чечня и Ингушетия. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Для определения аварийности региона эксперты ввели численный показатель, в котором среди прочего учитывались пробег, скорость, проведенное за рулем время и ускорения. Расчет проводился по усредненным данным за второй квартал 2019 года с учетом масштаба аварий. Более высокий балл указывал на высокий уровень безопасности на дорогах.
В результате Чечня и Ингушетия получили 75,1 балл. На втором месте по риску попасть в аварию оказался Забайкальский край (75,6 балла). В пятерку регионов с опасными дорогами также попали Оренбургская область, Ленинградская область (обе по 77,1 балла) и Челябинская область (77,2 балла).
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Теги:
Автоновости , Григорий Березкин , ВШЭ , РАНХиГС
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