Названы регионы РФ с самыми аварийными дорогами

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Самыми аварийными регионами в России оказались Чечня и Ингушетия. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС ВШЭ , передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Для определения аварийности региона эксперты ввели численный показатель, в котором среди прочего учитывались пробег, скорость, проведенное за рулем время и ускорения. Расчет проводился по усредненным данным за второй квартал 2019 года с учетом масштаба аварий. Более высокий балл указывал на высокий уровень безопасности на дорогах.

В результате Чечня и Ингушетия получили 75,1 балл. На втором месте по риску попасть в аварию оказался Забайкальский край (75,6 балла). В пятерку регионов с опасными дорогами также попали Оренбургская область, Ленинградская область (обе по 77,1 балла) и Челябинская область (77,2 балла).