Почти как Lamborghini Urus: названа цена первого кроссовера Aston Martin

Незадолго до премьеры Aston Martin DBX, намеченной на 20 ноября, стала известна стартовая цена на новинку в Европе: от 193,5 тысячи евро (13,6 миллиона рублей). Таким образом, британский кроссовер лишь ненамного дешевле Lamborghini Urus , который стоит от 200 тысяч евро, и несколько дороже Bentley Bentayga с мотором V8 (от 179 тысяч евро).

Вместе с ценой автопроизводитель раскрыл интерьер автомобиля и информацию об оснащении. Как и предполагалось ранее, большинство компонентов для оформления салона позаимствовали у Mercedes-Benz . В частности, центральный дисплей мультимедийной системы, блок управления климатом и даже рулевое колесо.

Aston Martin

DBX получил пять полноценных посадочных мест и уже в стандартной комплектации имеет кожаный салон, трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и подогрев всех сидений.

От немецкой марки Aston Martin DBX досталась и силовая установка: «турбовосьмерка» 4.0 мощностью 550 сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси.

Через две недели кроссовер дебютирует в Пекине. Прием предварительных заказов уже начался, в том числе и в России. После первой демонстрации автомобиля в начале октября местный дилер собрал около трех десятков заявок на покупку люксового автомобиля.