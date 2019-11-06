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Почти как Lamborghini Urus: названа цена первого кроссовера Aston Martin 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Названа цена первого кроссовера Aston Martin
Фото: Aston Martin
Незадолго до премьеры Aston Martin DBX, намеченной на 20 ноября, стала известна стартовая цена на новинку в Европе: от 193,5 тысячи евро (13,6 миллиона рублей). Таким образом, британский кроссовер лишь ненамного дешевле Lamborghini Urus, который стоит от 200 тысяч евро, и несколько дороже Bentley Bentayga с мотором V8 (от 179 тысяч евро).
Вместе с ценой автопроизводитель раскрыл интерьер автомобиля и информацию об оснащении. Как и предполагалось ранее, большинство компонентов для оформления салона позаимствовали у Mercedes-Benz. В частности, центральный дисплей мультимедийной системы, блок управления климатом и даже рулевое колесо.
Aston Martin
DBX получил пять полноценных посадочных мест и уже в стандартной комплектации имеет кожаный салон, трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и подогрев всех сидений.
От немецкой марки Aston Martin DBX досталась и силовая установка: «турбовосьмерка» 4.0 мощностью 550 сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси.
Через две недели кроссовер дебютирует в Пекине. Прием предварительных заказов уже начался, в том числе и в России. После первой демонстрации автомобиля в начале октября местный дилер собрал около трех десятков заявок на покупку люксового автомобиля.
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Теги:
Автоновости , Lamborghini Urus , Bentley Bentayga , Bentley , Lamborghini , Aston Martin , Mercedes-Benz
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