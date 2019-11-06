Бумажным ПТС в России дали еще год

Полный переход на электронную систему ПТС для новых автомобилей в очередной раз отложен. Предполагалось, что только сошедшие с конвейера или ввезенные в Россию машины будут безальтернативно получать ЭПТС уже с 1 ноября, но что-то снова пошло не так.

Постановлением правительства России дата обязательного и бесповоротного перехода на электронные ПТС приведена в соответствие с графиком, утвержденным для прочих стран Евразийского экономического союза . Теперь полный отказ от бумажных документов для новых машин должен состояться 1 ноября 2020 года.

Как утверждает "Российская газета", тем самым власти просто продлили переходный период, дав возможность участникам процесса (производителям, дилерам, ГИБДД и тому подобное) еще раз отладить работу всей системы, выловить оставшихся "блох" или просто подготовиться к смене документооборота. Те же автопроизводители, которые уже перешли на ЭПТС, так и продолжат их выдавать: до 1 ноября следующего года бумажные и электронные документы будут официально существовать параллельно. По данным издания, на сегодня в нашей стране оформлено немногим более 57 тысяч электронных ПТС.

Интересно, что даже после наступления "дня Х" полного отказа от "бумаги", по сути, не произойдет: российские власти хотят оставить наиболее консервативным автовладельцам возможность получения бумажной копии электронного документа. Однако у таможни и МВД с 1 ноября появится разрешение уничтожать излишек бланков ПТС.

Электронный паспорт, как ожидается, обеспечит доступ к информации о техническом состоянии автомобиля с момента его схода с конвейера или ввоза на территорию Евразийского союза до утилизации — в документе, в частности, будут фиксироваться все отзывы.