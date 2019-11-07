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Более 2 тыс. машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
Фото: Москва24
Более двух тысяч машин с иностранными номерами эвакуировали с улиц столицы в 2019 году.
Как сообщили в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), водители оставляли автомобили под запрещающими знаками, создавая аварийные ситуации и затруднения движение.
В основном фиксировали нарушителей с белорусскими, украинскими и киргизскими номерами. Реже встречались авто с казахскими, молдавскими и узбекскими номерными знаками.
Помимо этого, в нескольких случаях в неположенных для стоянки местах выявили автомобили с номерами Великобритании, КНР, Франции, Португалии и Монако.
МАДИ призвала москвичей и гостей столицы соблюдать ПДД и парковаться только в разрешенных местах, передает Агентство "Москва".
В сентябре эвакуатор убрал автомобиль в столичном районе Люблино, который заблокировал продавца в киоске.
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Теги:
Автоновости , ДТП , АГН "Москва"
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