Названы самые популярные машины в Москве

Какие авто выбирают москвичи: 10 самых популярных машин столицы

Специалисты «Автостата» подсчитали, сколько легковых автомобилей колесит по дорогам Москвы. Согласно их данным, в столичном автопарке насчитывается 3,7 млн машин, это 4,8% от общей численности транспортных средств в России.

Самой популярной маркой среди москвичей оказался Hyundai Solaris. В столице зарегистрировано 87,8 тыс. машин этой модели.

На шестом и седьмом местах расположились российские модели — LADA 2107 (56 тыс. шт.) и LADA 2106 (54,4 тыс. шт.), на восьмом месте — японский внедорожник Nissan X-Trail с показателем 52 тыс. автомобилей.

Девятую строчку заняла LADA 2105 (49,8 тыс. шт.), а десятую поделили сразу два автомобиля — LADA 2104 и Toyota Camry с одинаковым показателем 47,9 тыс. машин.

Стоит отметить, что самая популярная в Москве модель занимает четвертое место по количеству продаж на вторичном рынке. С начала года, по данным avtocod.ru, Hyundai Solaris разошелся тиражом 451 тыс. единиц.

Большая часть продавалась с расчетом ремонтных работ (каждый третий автомобиль), неоплаченными штрафами (каждый третий) и после ДТП (каждый четвертый). Встречались экземпляры со скрученным пробегом, после такси и с регистрационными ограничениями. Без проблем отдавался только каждый пятый Solaris.