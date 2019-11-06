АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году

Самой продаваемой моделью Lada по итогам первых десяти месяцев 2019 года стала Granta, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные компании АвтоВАЗ

С января по октябрь 2019 года было реализовано 108 686 автомобилей Lada Granta , это на 35,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самые высокие продажи зафиксированы в октябре: за месяц было продано 11 712 автомобилей Lada Granta, что на 14,1% больше, чем в октябре 2018 года.

В целом по итогам января-октября АвтоВАЗ реализовал 295 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1,5% больше показателей прошлого года.

Доля автомобилей Lada на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей в компании оценивают в 21%.