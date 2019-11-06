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АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году
Фото: АО ''АВТОВАЗ''
Самой продаваемой моделью Lada по итогам первых десяти месяцев 2019 года стала Granta, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные компании АвтоВАЗ.
С января по октябрь 2019 года было реализовано 108 686 автомобилей Lada Granta, это на 35,1% больше, чем за тот же период прошлого года.
Самые высокие продажи зафиксированы в октябре: за месяц было продано 11 712 автомобилей Lada Granta, что на 14,1% больше, чем в октябре 2018 года.
В целом по итогам января-октября АвтоВАЗ реализовал 295 437 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1,5% больше показателей прошлого года.
Доля автомобилей Lada на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей в компании оценивают в 21%.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз , "Российская газета"
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