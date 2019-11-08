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Ford вывел на тесты кроссовер на базе Mustang 

Motor.ru + ещё 3 3 часа назад
Ford вывел на тесты кроссовер на базе Mustang
Фото: © Autoblog
Незадолго до премьеры электрического кроссовера, вдохновленного Ford Mustang, автомобиль попал в объективы шпионских камер во время дорожных испытаний. Тесты проходят на полигоне американского автопроизводителя.
Судя по снимкам, электромобиль получит купеобразный кузов, а переднюю и заднюю оптику позаимствуют у Mustang. Через пленку проглядывают фонари с тремя вертикальными блоками, а также заглушка на месте радиаторной решетки. В целом прототип напоминает рендеры, которые были опубликованы в начале ноября на форуме Mach E.
© Autoblog
Премьера электрического кроссовера запланирована на 17 ноября. Подробностей о силовой установке пока нет, зато известен запас хода: на одном заряде автомобиль сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP.
Ранее сообщалось, что модель станет доступна для предзаказа в начале до конца нынешнего года. Отгрузка электромобилей клиентам запланирована на 2020 год.
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Теги:
Автоновости , Ford Mustang , Ford
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