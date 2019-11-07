Маск назвал дату премьеры Cybertruck

Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory— Elon Musk (@elonmusk) 6 ноября 2019 г. В своем Twitter Маск намекнул, что эта дата выбрана неспроста: известно, что при создании модели инженеры и дизайнеры Tesla вдохновлялись фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, события которого разворачиваются в ноябре 2019 года.

О пикапе, который неофициально окрестили Cybertruck, известно немного. По словам Маска, на одном заряде батарей автомобиль будет проезжать от 640 до 800 километров, а стартовая цена составит «около 50 тысяч долларов» (чуть более трех миллионов рублей). В движение пикап будет приводить силовая установка, в состав которой войдут два электродвигателя.