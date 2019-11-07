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Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla 

Motor.ru + ещё 5 2 часа назад
Маск назвал дату премьеры Cybertruck
Фото: Motor.ru
Глава Tesla Илон Маск заявил, что «лучшая разработка компании», полностью электрический пикап, будет представлена 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного завода SpaceX.
В своем Twitter Маск намекнул, что эта дата выбрана неспроста: известно, что при создании модели инженеры и дизайнеры Tesla вдохновлялись фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, события которого разворачиваются в ноябре 2019 года.
О пикапе, который неофициально окрестили Cybertruck, известно немного. По словам Маска, на одном заряде батарей автомобиль будет проезжать от 640 до 800 километров, а стартовая цена составит «около 50 тысяч долларов» (чуть более трех миллионов рублей). В движение пикап будет приводить силовая установка, в состав которой войдут два электродвигателя.
Основным конкурентом электрического пикапа на североамериканском рынке станет Ford F-150, при этом характеристики будущей модели глава Tesla называет «лучшими в классе». В октябре Маск также высказался относительно дизайна своей новинки — он сравнил ее с «броневиком из фантастического фильма».
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Теги:
Автоновости , Tesla , Илон Маск , SpaceX , Ford
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