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Toyota рассекретила компактный кроссовер Raize 

CarClub + ещё 1 3 часа назад
Toyota рассекретила компактный кроссовер Raize
Фото: CarClub
Только на российском рынке Toyota предлагает семь кроссоверов и внедорожников, если считать вместе с пикапом Hilux. В глобальном масштабе их гораздо больше. Теперь в линейке появился еще один.
Вседорожник Toyota Raize ориентирован на рынки стран Азии и Южной Америки, хотя первой представлена версия для домашнего японского рынка. Модель под абсолютно новым именем пришла на смену кроссоверу Rush. Позиционируется она как более доступная альтернатива «Тойоте С-HR». Цена новинки в Японии, если пересчитать в рублях, — всего около миллиона. Пресловутый C-HR и «дома», и в России примерно на 300 тысяч дороже.
Raize, соблюдая субординацию, компактнее и проще отделан. Он насчитывает меньше четырех метров в длину. Дизайн интересный, похож на RAV4 последнего поколения, только-только стартовавший в России. Мотор же, по нашим представлениям, смешной: литр-турбо мощностью 98 л.с. и 140 Н*м момента. Тандем с ним образуют «механика» или вариатор.
По предварительной информации, с двигателем 1.0 будет работать исключительно переднеприводная трансмиссия. Все ведущие колеса (редкость для сегмента) появятся с атмосферным двигателем 1.2, к которому прилагается механическая коробка передач.
В дорогих комплектациях «Райз» оснащается мультимедийной системой, цифровой комбинацией приборов, однозонным «климатом», системой автоторможения с распознаванием пешеходов и адаптивным круиз-контролем.
У «Райза» есть клон под маркой Daihatsu — вседорожник Rocky. Его рассекретили в рамках Токийского автосалона.
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Теги:
Автоновости , Toyota , Daihatsu
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