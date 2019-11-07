В Госдуме требуют отмены штрафов за среднюю скорость

Применяемая сейчас на дорогах России методика вычисления средней скорости на конкретных участках вызывает закономерное возмущение определенной части водителей. Инициативная группа депутатов предложила запретить эту схему, но в правительстве и ГИБДД недовольны.

Средняя скорость движения замеряется при помощи сравнения показаний двух камер: первая фиксирует мгновенную скорость в начале участка, вторая — на финише, и при помощи простых вычислений выясняется средний показатель. Если он превышает допустимые значения, водитель вполне ожидаемо получает штраф.

Между тем часть депутатов посчитала эту схему некорректной, так как в статье 12.9 КоАП РФ, предусматривающей наказание за превышение, понятие "средняя скорость" отсутствует. "Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который предлагает дополнить статью указанием, что штрафовать водителей можно только за превышение в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.

В правительстве уже заявили, что проект не поддержат. Как говорится в официальном отзыве, водитель обязан соблюдать положения ПДД не только "в конкретно установленном месте", но и на протяжении всего периода движения. Оказались против и представители ГИБДД — к примеру, Госавтоинспекции Татарстана, где измерение средней скорости применяется особенно активно. К примеру, начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил "Коммерсанту", что это очень эффективный инструмент для снижения аварийности.

"Не секрет, что некоторые водители, пользуясь разными интернет-сервисами, знают о расположении камер, притормаживают именно перед зоной контроля, а потом снова едут с превышением. Чтобы добиться движения без превышений на всем участке дороги используется контроль средней скорости. За счет подобных технологий нам удалось в регионе снизить число погибших в ДТП с 2013 года почти вдвое", — отметил Габдурахманов.

Аналогичную позицию заняли и в министерстве транспорта Московской области.