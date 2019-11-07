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В Госдуме требуют отмены штрафов за среднюю скорость 

Автовести 3 часа назад
В Госдуме требуют отмены штрафов за среднюю скорость
Фото: РИА Новости
Применяемая сейчас на дорогах России методика вычисления средней скорости на конкретных участках вызывает закономерное возмущение определенной части водителей. Инициативная группа депутатов предложила запретить эту схему, но в правительстве и ГИБДД недовольны.
Средняя скорость движения замеряется при помощи сравнения показаний двух камер: первая фиксирует мгновенную скорость в начале участка, вторая — на финише, и при помощи простых вычислений выясняется средний показатель. Если он превышает допустимые значения, водитель вполне ожидаемо получает штраф.
Между тем часть депутатов посчитала эту схему некорректной, так как в статье 12.9 КоАП РФ, предусматривающей наказание за превышение, понятие "средняя скорость" отсутствует. "Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который предлагает дополнить статью указанием, что штрафовать водителей можно только за превышение в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.
В правительстве уже заявили, что проект не поддержат. Как говорится в официальном отзыве, водитель обязан соблюдать положения ПДД не только "в конкретно установленном месте", но и на протяжении всего периода движения. Оказались против и представители ГИБДД — к примеру, Госавтоинспекции Татарстана, где измерение средней скорости применяется особенно активно. К примеру, начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил "Коммерсанту", что это очень эффективный инструмент для снижения аварийности.
"Не секрет, что некоторые водители, пользуясь разными интернет-сервисами, знают о расположении камер, притормаживают именно перед зоной контроля, а потом снова едут с превышением. Чтобы добиться движения без превышений на всем участке дороги используется контроль средней скорости. За счет подобных технологий нам удалось в регионе снизить число погибших в ДТП с 2013 года почти вдвое", — отметил Габдурахманов.
Аналогичную позицию заняли и в министерстве транспорта Московской области.
Сейчас законопроекту об отмене штрафов за превышение средней скорости предстоит пройти первое чтение в Госдуме.
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Теги:
Автоновости , Ленар Габдурахманов , Госдума , ГИБДД
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