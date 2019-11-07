Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне стали покупать меньше машин 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россияне стали покупать меньше машин
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»
В России снизились продажи легковых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за год показатель упал на 5,2 процента. Отчет о состоянии автомобильного рынка опубликован на сайте организации.
Это, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, «закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж». Судя по статистике, сильнее всего снижение показателей затронуло Nissan и Mitsubishi. Кроме того, автомобили марки Lada — самые продаваемые в стране — тоже стали покупать реже: за год показатели снизились с 32 005 до 30 237 машин.
В конце сентября РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что россиянам следует покупать машины до 1 января 2020 года — после этого цены на автомобили вырастут.
Цены на авто в России взлетят с начала 2020 года на 1,5-2 процента из-за повышения утилизационного сбора. Мера призвана компенсировать сентябрьское снижение импортных пошлин Россией в рамках Всемирной торговой организации.
Видео дня. Бешеные самокаты преодолели красную линию
Последние новости
Названа стоимость билетов на поезда в Крым Названа стоимость билетов на поезда в Крым Москвичам пообещали теплые выходные Москвичам пообещали теплые выходные Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Nissan , Lada , Mitsubishi , ВТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен электрический внедорожник-трансформер
Представлен электрический внедорожник-трансформер
Поездка на 800 тысяч: приставы наказали Ярмольника
Поездка на 800 тысяч: приставы наказали Ярмольника 24
Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве
Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве 1
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве 2
Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме
Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение