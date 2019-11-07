Россияне стали покупать меньше машин

В России снизились продажи легковых автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за год показатель упал на 5,2 процента. Отчет о состоянии автомобильного рынка опубликован на сайте организации.

Это, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, «закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж». Судя по статистике, сильнее всего снижение показателей затронуло Nissan Mitsubishi . Кроме того, автомобили марки Lada — самые продаваемые в стране — тоже стали покупать реже: за год показатели снизились с 32 005 до 30 237 машин.

В конце сентября РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что россиянам следует покупать машины до 1 января 2020 года — после этого цены на автомобили вырастут.