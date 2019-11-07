Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представлен электрический внедорожник-трансформер 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Представлен электрический внедорожник-трансформер
Фото: Motor
Калифорнийский стартап Neuron EV представил на выставке China International Import Expo в Шанхае два новых продукта: электрический внедорожник T/ONE с модульным кузовом и тягач TORQ. Оба автомобиля построены на масштабируемой «тележке» и оснащены несколькими источниками питания.
Neuron T/ONE описывают как «автомобиль для всего». Благодаря сменным кузовным панелям электрокар по желанию трансформируется из шасси с кабиной в пикап, грузовой фургон или семейный микроавтобус с пятью или шестью посадочными местами. Причем в зависимости от конфигурации салона кресло водителя будет установлено либо по центру, либо сбоку, как у обычного автомобиля.
По данным китайских СМИ, в длину T/ONE насчитывает около 5,5 метров и без подзарядки проезжает 480 километров. Помимо стандартной тяговой батареи, у внедорожника есть быстросъемный резервный источник питания и солнечные панели, которые монтируются на крышку грузовой платформы. Вместо «приборки» и медийного дисплея можно использовать любой гаджет — смартфон или планшет.
О Neuron TORQ известно меньше. Выполнен он в таком же минималистичном ключе, что и T/ONE и, очевидно, позиционируется как конкурент Tesla Semi. В салоне тягача установлено одно кресло и имеется нечто похожее на стол или кровать.
Помимо TORQ и T/ONE, в портфолио Neuron EV присутствует электрический автобус, беспилотная грузовая платформа MAP и шаттл HUB. О сроках выхода на рынок этих электрокаров компания пока не сообщает.
Видео дня. Бешеные самокаты преодолели красную линию
Motor.ru: последние новости
Посмотрите на первую в мире новую Toyota Supra на «механике» Посмотрите на первую в мире новую Toyota Supra на «механике» Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla Почти как Lamborghini Urus: названа цена первого кроссовера Aston Martin Почти как Lamborghini Urus: названа цена первого кроссовера Aston Martin
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поездка на 800 тысяч: приставы наказали Ярмольника
Поездка на 800 тысяч: приставы наказали Ярмольника 18
Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве
Автобус протаранил витрину ТЦ в Москве 1
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве 2
Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме
Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме
В Россию приедет «большой» Tiguan
В Россию приедет «большой» Tiguan
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение