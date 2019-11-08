Россияне высказались о нештрафуемом пороге скорости

Исследование: треть россиян против снижения нештрафуемого порога скорости

Более трети россиян категорически против обсуждающейся властями инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, говорится в исследовании "Авито Авто", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 20 до 10 километров. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны", — говорится в сообщении сервиса.

Мужчин возможное нововведение огорчает больше, чем женщин, и мужчины же чаще попадают в нештатные ситуации, связанные с превышением скорости, отмечается в релизе.

Как поясняет "Авито", в исследовании приняли участие 1210 человек, пользователи сервиса. Нейтральное отношение к возможному нововведению выразили 22% водителей, по 16% оценивают такое изменение и скорее отрицательно, и крайне положительно, говорится в сообщении.

"84% респондентов в целом отметили, что никогда не попадали на дороге в аварийную ситуацию, связанную с превышением скорости по своей или чужой вине. При этом у 16% были аварийные ситуации, связанные с превышением скорости", — отмечает "Авито Авто".