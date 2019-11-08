Культовый внедорожник лишат бензинового «сердца»

Культовый внедорожник Mercedes-Benz лишат бензинового «сердца»

Оказывается, фирма вообще хотела постепенно отказаться от выпуска "Гелендвагена", но здравый смысл все же возобладал, и G-класс в линейке Mercedes-Benz сохранится. Правда, определенную трансформацию в духе современных трендов ему таки придется пережить.

На конгрессе Automobilwoche в Берлине глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что "Гелендваген" будет последней моделью, от которой откажется Mercedes-Benz. Однако рано или поздно "квадратичное" семейство пополнится полностью электрической версией, и случится это скорее рано, чем поздно.

По всей видимости, внедорожный электромобиль пополнит собой семейство EQ, за расширение которого фирма сейчас взялась довольно активно. У Mercedes-Benz уже есть электровседорожник и электрический минивэн, а сейчас к выходу готовится большой представительский седан на электротяге, который выйдет в свет под обозначением EQS и станет "зеленым" аналогом S-класса. Соответственно, нельзя исключать вероятности, что бестопливную версию "Гелендвагена" поименуют EQG.

Интересно, что у Mercedes-Benz G-класса электроверсия уже есть: разработана она австрийским ателье Kreisel Electric и оснащается двухмоторной силовой установкой общей мощностью около 490 л.с. До 100 км/ч такой внедорожник может разогнаться за 5,6 секунд при максимальной скорости в 183 км/ч, а его запас хода составляет 300 км.

Сроки появления "заводского" G-класса с электромотором (или электромоторами) пока не называются.