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Культовый внедорожник Mercedes-Benz лишат бензинового «сердца» 

Автовести 1 час назад
Культовый внедорожник лишат бензинового «сердца»
Фото: Автовести
Оказывается, фирма вообще хотела постепенно отказаться от выпуска "Гелендвагена", но здравый смысл все же возобладал, и G-класс в линейке Mercedes-Benz сохранится. Правда, определенную трансформацию в духе современных трендов ему таки придется пережить.
На конгрессе Automobilwoche в Берлине глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что "Гелендваген" будет последней моделью, от которой откажется Mercedes-Benz. Однако рано или поздно "квадратичное" семейство пополнится полностью электрической версией, и случится это скорее рано, чем поздно.
По всей видимости, внедорожный электромобиль пополнит собой семейство EQ, за расширение которого фирма сейчас взялась довольно активно. У Mercedes-Benz уже есть электровседорожник и электрический минивэн, а сейчас к выходу готовится большой представительский седан на электротяге, который выйдет в свет под обозначением EQS и станет "зеленым" аналогом S-класса. Соответственно, нельзя исключать вероятности, что бестопливную версию "Гелендвагена" поименуют EQG.
Интересно, что у Mercedes-Benz G-класса электроверсия уже есть: разработана она австрийским ателье Kreisel Electric и оснащается двухмоторной силовой установкой общей мощностью около 490 л.с. До 100 км/ч такой внедорожник может разогнаться за 5,6 секунд при максимальной скорости в 183 км/ч, а его запас хода составляет 300 км.
Сроки появления "заводского" G-класса с электромотором (или электромоторами) пока не называются.
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Теги:
Автоновости , Daimler , Mercedes-Benz
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