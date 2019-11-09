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В России обнаружили самый редкий в мире автомобиль 

Рамблер 52 минуты назад
В России обнаружили самый редкий в мире автомобиль
Фото: Паблик ВКонтакте "Типичные Химки"
Жители Химок обнаружили самый редкий автомобиль в мире — эксклюзивный Apollo IE за 2,3 млн долларов. Сообщается, что чудо-машину сфотографировали возле грузового терминала аэропорта Шереметьево. Об этом информирует ВК-сообщество «Типичные Химки».
«И не такое можно встретить в Химках по ночам. Скорей всего, единственный в России Apollo IE, стоимость которого 2,3 млн евро», — гласит подпись к фотографии.
На сегодня в мире выпущено всего 10 таких автомобилей. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за три секунды, а мощность его двигателя — 780 лошадиных сил.
Пока такую машину видели только на выставках и тестовых заездах. Пользователи соцсетей сомневаются, можно ли ездить на таком чуде автомобилестроения по дорогам России. Есть и те, кто считает, что авто просто переправляли в другую страну.
«Возможно, в Химках никогда и не увидите. Сейчас погрузят на рейс до Эмиратов и привет», — пишут пользователи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ведущая Яна Рудковская похвасталась роскошным автомобилем.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Автоновости , Яна Рудковская , Аэропорт Шереметьево
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