В России обнаружили самый редкий в мире автомобиль

Жители Химок обнаружили самый редкий автомобиль в мире — эксклюзивный Apollo IE за 2,3 млн долларов. Сообщается, что чудо-машину сфотографировали возле грузового терминала аэропорта Шереметьево . Об этом информирует ВК-сообщество «Типичные Химки».

«И не такое можно встретить в Химках по ночам. Скорей всего, единственный в России Apollo IE, стоимость которого 2,3 млн евро», — гласит подпись к фотографии.

На сегодня в мире выпущено всего 10 таких автомобилей. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за три секунды, а мощность его двигателя — 780 лошадиных сил.

Пока такую машину видели только на выставках и тестовых заездах. Пользователи соцсетей сомневаются, можно ли ездить на таком чуде автомобилестроения по дорогам России. Есть и те, кто считает, что авто просто переправляли в другую страну.