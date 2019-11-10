Когда в РФ возьмутся за поощрение аккуратных водителей

Названы сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в 2020 году, заявил вице-премьер России Максим Акимов . Об этом сообщает ТАСС.

По словам Акимова, новая система может заставить людей больше думать о безопасности. «Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. Это очень важный вклад в нашу общую безопасность», — сказал он.

Вице-премьер отметил, систему запустят в экспериментальном режиме без специального оборудования. Акимов добавил, что в дальнейшем будет создана «регуляторная рамка», которая будет влиять на стоимость страховок, а также давать водителям возможность набирать баллы, которые можно будет монетизировать.

О необходимости стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе при помощи материальной выгоды, Акимов заявил в октябре. «Если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом, ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения», — сказал он. По его словам, чтобы система функционировала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер также предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов.