Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правительство придумает, как поощрять аккуратных водителей 

Вести.Ru + ещё 11 3 часа назад
Водителям готовят бонусы за аккуратное вождение
Фото: РИА Новости
Правительство РФ разрабатывает систему поощрения аккуратных водителей, в будущем году ее, возможно, запустят в тестовом режиме, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, создание такой системы будет обсуждаться в рамках правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
"Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. Это очень важный вклад в нашу общую безопасность", — приводит слова Акимова ТАСС.
Он добавил, что для того чтобы новая система заработала, не нужно даже специального оборудования, однако нормативную базу придется разрабатывать.
Во время встречи с депутатами "Деловой России" в конце октября вице-премьер рассказал, что в будущем может появиться система начисления каких-либо бонусов за аккуратное вождение, которыми можно будет оплачивать, например, штрафы.
Видео дня. Водители с иностранными номерами не смогут безнаказанно нарушать правила
Вести.Ru: последние новости
ДТП под Курском унесло жизни 5 человек ДТП под Курском унесло жизни 5 человек Фатальное падение мотоциклиста с эстакады в Москве попало на видео Фатальное падение мотоциклиста с эстакады в Москве попало на видео ДТП с автобусом во Франции: уточненные данные посольства РФ ДТП с автобусом во Франции: уточненные данные посольства РФ 
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Максим Акимов , Правительство РФ , Деловая Россия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как починить пробитое колесо в дороге
Как починить пробитое колесо в дороге
Водитель сбил пешехода на севере Москвы
Водитель сбил пешехода на севере Москвы 1
В России обнаружили самый редкий в мире автомобиль
В России обнаружили самый редкий в мире автомобиль 4
В Уфе столкнулись два автобуса
В Уфе столкнулись два автобуса 1
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
Гибель российского актера в ДТП попала на видео 73
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение