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В России хотят повысить транспортный налог 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Транспортный налог следует повысить, сказано, как сообщает «Московский комсомолец», в бюллетене Счетной палаты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная палата обнародовала бюллетень за август. Среди прочего в нем содержится отчет о результатах проверки администрирования территориальными налоговыми органами транспортного налога, уплаченного физлицами в 2016-2017 годах.
В отчете в том числе содержится предложение повысить этот налог для владельцев машин дороже трех миллионов рублей, не входящих при этом в список Министерства промышленности и торговли дорогостоящих автомобилей.
Такое предложение в документе объясняется тем, что отсутствие в списке Минпромторга ряда дорогих авто лишает бюджет средств, которые он мог бы получать, будь они там.
В этой связи Счетная палата предлагает правительству ориентироваться при применении повышающих коэффициентов по транспортному налогу не на стоимость транспортных средств, а на их технические характеристики, в том числе мощность двигателя.
В отчете отмечается, что в списке Минпромторга на 2019 год нет Tesla Model S, BMW X6M50D, Porsche Cayman GТ4, Jeep Grand Cherokee SRT8 и других дорогих машин.
Комментарии42 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Автоновости , Видео , Транспортный налог , Jeep , Porsche Cayman , BMW , Tesla , Tesla Model S , Porsche , Jeep Grand Cherokee , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Счетная палата
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