В России хотят повысить транспортный налог

Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная палата обнародовала бюллетень за август. Среди прочего в нем содержится отчет о результатах проверки администрирования территориальными налоговыми органами транспортного налога, уплаченного физлицами в 2016-2017 годах.

В отчете в том числе содержится предложение повысить этот налог для владельцев машин дороже трех миллионов рублей, не входящих при этом в список Министерства промышленности и торговли дорогостоящих автомобилей.

Такое предложение в документе объясняется тем, что отсутствие в списке Минпромторга ряда дорогих авто лишает бюджет средств, которые он мог бы получать, будь они там.

В этой связи Счетная палата предлагает правительству ориентироваться при применении повышающих коэффициентов по транспортному налогу не на стоимость транспортных средств, а на их технические характеристики, в том числе мощность двигателя.