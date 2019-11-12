Растут цены и падает спрос на автомобили в России

Маркетологи рассказали, что некоторые автопроизводители повысили цену на продукцию на 9-10% за десять месяцев года, при этом продажи машин снизились.

Директор по маркетингу «Автоспеццентра» Алексей Ермилов рассказал, что в среднем рост цен составил 3,5-7%. По его словам, концерны постарались растянуть повышение во времени, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей резким подорожанием, пишет «Коммерсант».

В частности, с середины июня 2019 года цена на Hyundai Solaris увеличилась на 5 тысяч рублей, Elantra — на 10, Sonata — на 20 тысяч рублей. Fiat Jeep подняли цены на 2% и 1,5% соответственно, ценники на некоторые модели концерна BMW выросли до 2,5%. Некоторые производители продолжали повышать цены даже во время снижения объёма продаж на 5% в октябре.

При этом премиальные бренды не изменяли цен с первого полугодия 2019 года. Так, Volvo подорожает на 1% в январе 2020, как рассказал кoммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасoв , в случае повышения утильсбора. В локализованных концернах пояснили, что на пересмотр ценовой политики влияют такие факторы, как изменение модельного ряда, инфляция, рост НДС, новые условия ввоза компонентов.

Как писал News.ru ранее, средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам девяти месяцев текущего года составила 1,536 млн рублей. Это на 8,5% больше, чем годом ранее. При этом в большей степени подорожали «свежие» иномарки: они прибавили к прежней стоимости в среднем 9,6% — до 1,795 млн рублей.