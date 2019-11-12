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Растут цены и падает спрос на автомобили в России 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Растут цены и падает спрос на автомобили в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Маркетологи рассказали, что некоторые автопроизводители повысили цену на продукцию на 9-10% за десять месяцев года, при этом продажи машин снизились.
Директор по маркетингу «Автоспеццентра» Алексей Ермилов рассказал, что в среднем рост цен составил 3,5-7%. По его словам, концерны постарались растянуть повышение во времени, чтобы не отпугивать потенциальных покупателей резким подорожанием, пишет «Коммерсант».
В частности, с середины июня 2019 года цена на Hyundai Solaris увеличилась на 5 тысяч рублей, Elantra — на 10, Sonata — на 20 тысяч рублей. Fiat и Jeep подняли цены на 2% и 1,5% соответственно, ценники на некоторые модели концерна BMW выросли до 2,5%. Некоторые производители продолжали повышать цены даже во время снижения объёма продаж на 5% в октябре.
При этом премиальные бренды не изменяли цен с первого полугодия 2019 года. Так, Volvo подорожает на 1% в январе 2020, как рассказал кoммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасoв, в случае повышения утильсбора. В локализованных концернах пояснили, что на пересмотр ценовой политики влияют такие факторы, как изменение модельного ряда, инфляция, рост НДС, новые условия ввоза компонентов.
Как писал News.ru ранее, средневзвешенная цена нового автомобиля в России по итогам девяти месяцев текущего года составила 1,536 млн рублей. Это на 8,5% больше, чем годом ранее. При этом в большей степени подорожали «свежие» иномарки: они прибавили к прежней стоимости в среднем 9,6% — до 1,795 млн рублей.
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Теги:
Автоновости , Hyundai , Jeep , Volvo , BMW , Hyundai Solaris , Fiat , Алексей Тарасов
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