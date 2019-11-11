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Автомобили в РФ растут в цене при падении спроса 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Снижение продаж автомобилей в РФ не остановило рост цен на них, который в некоторых случаях составил 10% от уровня 2018 года. По мнению экспертов, автопроизводители закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за низкой загрузки производств в РФ.
С целью не отпугнуть покупателей концерны растягивали повышение цен во времени, сообщает газета «Коммерсант».
В среднем с начала 2019 года цены выросли на 3,5–7%. Падали они лишь на некоторые модели. Так, Volkswagen Tiguan стал дешевле на 60 тыс. рублей в нескольких версиях из-за пересмотра ценовой политики в сегменте SUV. Дешевле на 10–31 тыс. рублей стали и некоторые комплектации Nissan X-Trail.
Ранее News.ru сообщал, что процесс расчёта стоимости автомобиля усложняет определение повышающих коэффициентов транспортного налога, сообщили в Счётной палате (СП). Ведомство предлагает изменить параметры начисления дополнительной платы. По данным СП, действующая система приводит к спорным ситуациям. При этом большинство автомобилей, для которых применяется повышенный коэффициент, имеют мощность двигателя выше 200 лошадиных сил.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Видео , Nissan , Nissan X-Trail , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Газета "Коммерсантъ"
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