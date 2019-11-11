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В России подорожали автомобили 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Аналитики пришли к выводу, что в настоящее время автомобили в России дорожают при зафиксированном падении спроса на них, сообщает «Коммерсант». В среднем по сравнению с прошлым годом стоимость авто возросла на 10%.
Специалисты отмечают, что большинство концернов растянули повышение цен на 9 месяцев: сначала о подорожании заявили в январе 2019 года (в среднем на 5%), затем в последующие месяцы ещё увеличили стоимость своих авто (в среднем на 3-5%). По словам, аналитиков, это было сделано для того, чтобы не отпугнуть клиентов.
Таким образом, в цене выросли модели Hyundai: Solaris — на 5 тысяч рублей, Elantra — на 10 тысяч, Sonata — на 20 тысяч. Skoda Rapid подорожала на 12-18 тысяч рублей, Peugeot 408 и Citroen C4 на 12 тысяч, Kia Cerato — на 20-30 тысяч рублей. Из отечественных производителей поднять ценник вынуждены были производителем Chevrolet Niva — на 7-9 тысяч рублей, а также УАЗ — на 5-20 тысяч.
При этом эксперты признают, что некоторые концерны стараются сдерживать рост цен путём проведения различных акций: например, клиенту предоставляют выгодные условия по приобретению конкретной модели авто, если он сдаёт свой старый автомобиль в трейд-ин, кроме того действуют выгодные кредитные программы. Однако аналитики при существующем падении спроса на новые автомобили считают, что «акций не достаточно, чтобы оживить ситуацию на рынке».
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики подсчитали, что цены на легковые автомобили за последние пять лет в России взлетели на 76%. В качестве основной причины повышения цен эксперты называют инфляцию, «которая никуда не исчезает». При этом, по словам специалистов, рост стоимости автомобилей компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Аналитики заявляют, что в будущем легковые автомобили в России продолжат дорожать, однако влиять на это будут уже другие факторы.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Видео , Hyundai , Kia Cerato , Citroen C4 , Skoda Rapid , Chevrolet , Citroen , Kia , Peugeot 408 , Hyundai Solaris , Peugeot , УАЗ , Chevrolet Niva , Skoda
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