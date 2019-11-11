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Ространснадзор раскрыл число нелегалов на рынке пассажирских автоперевозок 

Российская Газета 7 часов назад
Раскрыто число нелегалов на рынке пассажирских перевозок
Фото: iStock
"Мы в этом году лицензировали все пассажирские перевозки, выдали 56 тысяч лицензий. На перве января этого года, то есть до проведения кампании по лицензированию, было всего 28 тысяч лицензий, остальные ездили без них. Это около 150 тысяч транспортных средств", — сказал Виктор Басаргин.
То есть можно говорить, что на нелегальном рынке на 28 тысяч перевозчиков стало меньше, заметил он.
По результатам лицензирования в реестр было внесено более 300 тысяч транспортных средств.
"Причем не просто записали автобус, марку, какого года он выпуска, но и кто является собственником, кто — перевозчиком, какие маршруты обслуживает", — добавил Басаргин.
Как пояснил глава Ространснадзора, на транспортном рынке есть криминальный элемент, но большинство нелегалов с криминалом никак не связаны. К ним не применяли санкции, пока шло лицензирование. Наказывать будут за повторные нарушения правил. Установлены штрафы до 400 тысяч рублей либо конфискация транспортного средства.
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Теги:
Автоновости , Виктор Басаргин , Ространснадзор
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