Раскрыто число нелегалов на рынке пассажирских перевозок

Ространснадзор раскрыл число нелегалов на рынке пассажирских автоперевозок

"Мы в этом году лицензировали все пассажирские перевозки, выдали 56 тысяч лицензий. На перве января этого года, то есть до проведения кампании по лицензированию, было всего 28 тысяч лицензий, остальные ездили без них. Это около 150 тысяч транспортных средств", — сказал Виктор Басаргин.

То есть можно говорить, что на нелегальном рынке на 28 тысяч перевозчиков стало меньше, заметил он.

По результатам лицензирования в реестр было внесено более 300 тысяч транспортных средств.

"Причем не просто записали автобус, марку, какого года он выпуска, но и кто является собственником, кто — перевозчиком, какие маршруты обслуживает", — добавил Басаргин.