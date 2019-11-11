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Названа цена Hyundai Sonata нового поколения 

Авторамблер 3 часа назад
Названа цена Hyundai Sonata нового поколения
Фото: Авторамблер
Пока южнокорейский бренд озвучил только цены для США: они стартуют с отметки в 23,4 тыс. долларов (1,49 млн руб.) за стартовую комплектацию SE.
Таким образом, свежая Sonata в "базе" будет примерно на 750 долларов (47,9 тыс. руб.) дороже модели предыдущей генерации.
В США Sonata SE оснастят 2,5-литровым мотором семейства SmartStream с четырьмя цилиндрами, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.
Впрочем, судя по ОТТС, полученному Hyundai в конце октября, в России такой двигатель не появится. Российским покупателям предложат два "атмосферника" с распределенным впрыском: 2-литровый G4NA с отдачей 150 и 192 л.с. и 2,5-литровый G4KM мощностью 179 и 232 л.с. Трансмиссия — прежний шестидиапазонный "автомат".
В список оснащения в России войдет цифровой ключ Digital Key со специальным приложением, которым можно открывать автомобиль, и колесные диски размерностью от 16 до 18 дюймов. На отечественном рынке Sonata может появиться до конца 2019 года.
Для сравнения, Sonata седьмого поколения доступна у дилеров по цене от 1,36 млн до 1,8 млн руб.
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Теги:
Автоновости , Hyundai , Hyundai Sonata
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