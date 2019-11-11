Центробанк предупреждает: ОСАГО резко подорожает

Центробанк предупредил о резком росте стоимости ОСАГО

После повышения лимита выплат за вред здоровью и жизни россиян до 2 млн руб. средняя цена полиса "автогражданки" может подскочить на 20-25%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

"Если до 2 млн (руб.) — изначально у нас была оценка порядка 16-17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20-25%", — сказал Чистюхин.

Он также отметил, что говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный — около 40%. Зампред добавил, что срок полиса не будет значительно изменен с новым законопроектом, хотя обсуждалось как максимальное сокращение, так и продление.

Ранее сообщалось, что из-за рисков роста цен власти решили пересмотреть некоторые пункты реформы ОСАГО — в том числе, увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровья в четыре раза (до 2 млн руб.), а также отказ от территориального коэффициента и право страховщика варьировать тарифы для автовладельцев из одного региона.

Напомним, реформа также предполагает отмену коэффициента мощности авто и введение коэффициента страховщика, который будет учитывать манеру вождения и количество нарушений ПДД водителя.