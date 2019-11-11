Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Протяженность платных дорог к концу 2019 года вырастет до 1,5 тыс. км 

ТАСС + ещё 2 8 часов назад
В России станет больше платных дорог
Фото: РИА Новости
Протяженность платных автомобильных дорог в России к концу 2019 года увеличится на 36%, до 1,5 тыс. км, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
"Продолжаем работы по развитию сети, которая эксплуатируется на платной основе. В этом году внебюджетных средств привлечено более 50 млрд для строительства такого рода дорог. К концу 2019 года будет уже почти 1,5 тыс. км платных дорог в РФ — на 36% больше, чем в прошлом году", — сказал он.
Платными дорогами в России управляет государственная компания "Автодор". К 15 ноября госкомпания полностью откроет платную трассу М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Стоимость проезда по всей автодороге составит 1,8-2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Автомагистраль протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на нескольких участках. Ее общая протяженность составляет 669 км.
В доверительном управлении "Автодора" находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва — Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.
Видео дня. Московские такси опасны для жизни и кошелька
ТАСС: последние новости
Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году Акимов: поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году Продажи "АвтоВАЗа" в России за 10 месяцев выросли на 1,5% Продажи "АвтоВАЗа" в России за 10 месяцев выросли на 1,5% Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5% Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%
Комментарии2 
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Евгений Дитрих , Владимир Путин , Автодор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса
В Госдуме ответили на закон о «залоге за пьяную езду»
В Госдуме ответили на закон о «залоге за пьяную езду» 1
Зону платной парковки в Москве предложили расширить
Зону платной парковки в Москве предложили расширить 2
В России хотят повысить транспортный налог
В России хотят повысить транспортный налог 50
В России подорожали автомобили
В России подорожали автомобили 8
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение