В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации 

В подмосковном Раменском в результате пожара сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пожар произошел в ночь на вторник на автостоянке в поселке Дружба. Общая площадь возгорания превысила 200 кв. метров.
По информации телеканала «Звезда», причиной пожара стал поджог. Работник автостоянки утверждают, что его устроил неизвестный мужчина. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили агентству «Москва», что уничтоженные комплексы видеофиксации принадлежали Московской области, а автомобили — лизинговой компании. И автомобили, техника были застрахованы. Сейчас страховая компания подсчитывает нанесенный пожаром ущерб.