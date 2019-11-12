Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить

Срок эксплуатации зимних шин захотели сократить

Эксперты «Автодора» предложили законодательно сократить срок пользования шипованной резиной, а для нарушителей ввести штрафы, сообщает RT. Нововведения, по мнению специалистов, помогут сохранить отечественные дороги.

Аналитики пришли к выводу, что почти 90% ущерба российские дороги получают зимой от воздействия шипованной резины. В связи с этим действующий рекомендательный срок использования покрышек с металлическими элементами с 273 дней в году (с начала сентября по конец мая) было предложено уменьшить до 188 дней. Требования, которые варьируются в зависимости от климатических особенностей региона, по мнению авторов инициативы, должны быть закреплены законодательно.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплён разрешённый период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение», — отмечается в документе, имеющимся в распоряжении RT.

Кроме того эксперты отметили необходимость введения скоростных ограничений на уровне 70-80 км/ч на российских дорогах в зимний период. Эта мера, по мнению специалистов, поможет продлить срок эксплуатации дорожного полотна.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что эксперты Росавтодора разрабатывают новый ГОСТ, который позволит защитить российские дороги от воздействия шипованной резины. Предполагается, что в будущем при строительстве дорожного полотна будет использоваться каменный материал, имеющий самые высокие показатели сопротивляемости к разрушению от воздействия металлических элементов. Таким образом, уверяют в ведомстве, российские дороги в будущем станут более долговечными.