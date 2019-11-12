Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Срок эксплуатации зимних шин захотели сократить 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить
Фото: РИА Новости
Эксперты «Автодора» предложили законодательно сократить срок пользования шипованной резиной, а для нарушителей ввести штрафы, сообщает RT. Нововведения, по мнению специалистов, помогут сохранить отечественные дороги.
Аналитики пришли к выводу, что почти 90% ущерба российские дороги получают зимой от воздействия шипованной резины. В связи с этим действующий рекомендательный срок использования покрышек с металлическими элементами с 273 дней в году (с начала сентября по конец мая) было предложено уменьшить до 188 дней. Требования, которые варьируются в зависимости от климатических особенностей региона, по мнению авторов инициативы, должны быть закреплены законодательно.
«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплён разрешённый период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение», — отмечается в документе, имеющимся в распоряжении RT.
Кроме того эксперты отметили необходимость введения скоростных ограничений на уровне 70-80 км/ч на российских дорогах в зимний период. Эта мера, по мнению специалистов, поможет продлить срок эксплуатации дорожного полотна.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что эксперты Росавтодора разрабатывают новый ГОСТ, который позволит защитить российские дороги от воздействия шипованной резины. Предполагается, что в будущем при строительстве дорожного полотна будет использоваться каменный материал, имеющий самые высокие показатели сопротивляемости к разрушению от воздействия металлических элементов. Таким образом, уверяют в ведомстве, российские дороги в будущем станут более долговечными.
Видео дня. Пьяный водитель поздравил полицейских с праздником
Комментарии9 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Автодор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
На дорогах РФ появится новый знак
На дорогах РФ появится новый знак 7
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Volvo повышает цены в России
Volvo повышает цены в России 1
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение