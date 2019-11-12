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Китайцам разрешили продавать электрический кроссовер в Европе 

Motor.ru 4 часа назад
Конкурента Tesla из Китая разрешили продавать в Европе
Фото: Motor.ru
Электромобиль Aiways U5, прототипы которого проехали в августе 14 тысяч километров из китайского Сианя во Франкфурт, планируют продавать в Европе. Ожидается, что базовая цена вседорожника из Поднебесной не превысит 25 тысяч евро, так что электрокар Aiways станет одним из самых дешёвых предложений на рынке.
Китайский вседорожник станет первым кроссовером из Поднебесной на европейском рынке и первой моделью, которая нацелена бороться с бестселлером электросегмента — Tesla Model 3. Стартап Aiways предложит покупателям не только низкую цену: в активе U5 габаритная длина 4680 миллиметров, современный дизайн, диодная оптика, низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (0,29), небольшая снаряжённая масса в 1730 килограммов и заявленный запас хода от 500 до 600 километров по циклу NEDC.
Базовая цена в Европе на хэтчбек Volkswagen ID.3 длиной 4260 миллиметров составит 30 тысяч евро, а сравнимый по размерам с Aiways Jaguar I-Pace оценивается в 80 тысяч евро.
Силовая установка Aiways U5 безальтернативна: над передней осью располагается 231-сильный (крутящий момент 390 Нм) электромотор, ёмкость литий-ионной батареи — 63 киловатт-часа, а при желании можно заказать кроссовер с дополнительным аккумулятором ёмкостью 18 киловатт-часов. В основе U5 модульная алюминиевая платформа MAS с передней подвеской типа McPherson и задней «многорычажкой».
Китайцы рассчитывают на спрос в тех странах, где правительство субсидирует покупку электрокаров: приоритетные рынки — Германия, Нидерланды и Норвегия. Необходимые сертификаты и разрешения для начала продаж уже получены. На внутреннем рынке все бюрократические процедуры также пройдены: начало продаж в Поднебесной намечено на 29 ноября.
В будущем Aiways намерены выпустить на платформе MAS целую гамму моделей от спортивного купе до минивэна. Разработкой самой «драйверской» версии занимается Роланд Гумперт — «отец» Audi Quattro и создатель одноимённого суперкара Apollo.
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Теги:
Автоновости , Audi Quattro , Jaguar , Audi , Tesla , Volkswagen , Tesla Model 3
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