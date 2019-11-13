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Представлена новая KIA Optima 

Daily-Motor + ещё 5 7 часов назад
Представлена новая KIA Optima
Фото: Daily-Motor
Седан несколько увеличился в размерах и получил оригинальный дизайн.
Компания распространила в сети новые изображения экстерьера модели Optima, которая на домашнем рынке известна под именем К5. Сообщается, что машина выросла на 5 сантиметров, и теперь её длина составляет 4 метра и 90,5 сантиметров. Размер колёсной базы также увеличился на 4.5 сантиметра.
Что касается внешнего вида, то новинка является отображением новой дизайнерской концепции бренда. Автомобиль получил весьма узнаваемую решётку радиатора, крупные воздухозаборники, стильную заднюю светотехнику, которую объединяет элегантная линия стоп сигнала.
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Теги:
Автоновости , Kia , Kia Optima
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