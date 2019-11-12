На дорогах РФ появится новый знак

Появление на обочинах проезжей части переносных комплексов фотовидеофиксации (треног) будет выделено специальным дорожным знаком, сообщает «Коммерсант». Изображение камеры будет размещено на желтом фоне, хорошо заметном на значительном расстоянии.

Действующий ГОСТ предполагает использование дорожных знаков для обозначения только стационарных камер. По данным издания, появление нового знака реламентировано новой редакцией госстандартов о применении дорожных указателей, разработанных специалистами института РосдорНИИ. В настоящее время документ проходит «финальную стадию утверждения». Предполагается, что нововведение вступит в силу в 2020 году. Знаки «Фотовидеофиксация» будут устанавливаться на временных опорах и информационных щитах.