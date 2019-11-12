Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дорогах РФ появится новый знак 

Рамблер 2 часа назад
Появление на обочинах проезжей части переносных комплексов фотовидеофиксации (треног) будет выделено специальным дорожным знаком, сообщает «Коммерсант». Изображение камеры будет размещено на желтом фоне, хорошо заметном на значительном расстоянии.
Действующий ГОСТ предполагает использование дорожных знаков для обозначения только стационарных камер. По данным издания, появление нового знака реламентировано новой редакцией госстандартов о применении дорожных указателей, разработанных специалистами института РосдорНИИ. В настоящее время документ проходит «финальную стадию утверждения». Предполагается, что нововведение вступит в силу в 2020 году. Знаки «Фотовидеофиксация» будут устанавливаться на временных опорах и информационных щитах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД заявила о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима на современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М». Новые устройства, способные фиксировать проступки водителей не толко в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению автоинспекторов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.
Комментарии7 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить 9
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Volvo повышает цены в России
Volvo повышает цены в России 1
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение