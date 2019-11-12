Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo повышает цены в России 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
Volvo повышает цены в России
Фото: Авторамблер
Шведский бренд решил поднять цены на модели, представленные на российском рынке. В среднем автомобили Volvo подорожают на 1,1% с 1 января 2020 года.
Отмечается, что цена пакетов и опций останется без изменений.
В зависимости от модели и двигателя цены вырастут на 45-80 тыс. руб., причем сильнее всего подорожают дизельные версии кроссовера XC60, доступные на сегодняшний день по цене от 3,64 млн руб.
"Несмотря на существенный рост продаж, который Volvo демонстрирует в этом году, в целом ситуация на рынке не даёт поводов для оптимизма", — сказал коммерческий директор Volvo Алексей Тарасов.
Он также отметил, что в случае повышения ставок утилизационного сбора бренду придется дополнительно увеличить цены.
Напомним, российский авторынок падает уже в течение полугода: на прошлой неделе сообщалось, что октябрьское падение на 5,2% стало шестым подряд и уже восьмым за 2019 год.
Ранее стало известно, что власти решили повременить с повышением ставок утильсбора из-за риска повышения цен на автомобили и массового ухода автобрендов.
Видео дня. Пьяный водитель поздравил полицейских с праздником
Авторамблер: последние новости
Skoda Octavia неожиданно преобразилась Skoda Octavia неожиданно преобразилась В России предложили увеличить транспортный налог В России предложили увеличить транспортный налог Российские дилеры рассказали о резком росте цен на автомобили Российские дилеры рассказали о резком росте цен на автомобили
Комментарии1 
Теги:
Автоновости , Volvo , Алексей Тарасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить
Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить 9
На дорогах РФ появится новый знак
На дорогах РФ появится новый знак 7
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Пешеход бросился под колеса. Как разобраться с мошенником?
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Клин клином: чем заглушить шумы в салоне
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение