Volvo повышает цены в России

Шведский бренд решил поднять цены на модели, представленные на российском рынке. В среднем автомобили Volvo подорожают на 1,1% с 1 января 2020 года.

Отмечается, что цена пакетов и опций останется без изменений.

В зависимости от модели и двигателя цены вырастут на 45-80 тыс. руб., причем сильнее всего подорожают дизельные версии кроссовера XC60, доступные на сегодняшний день по цене от 3,64 млн руб.

"Несмотря на существенный рост продаж, который Volvo демонстрирует в этом году, в целом ситуация на рынке не даёт поводов для оптимизма", — сказал коммерческий директор Volvo Алексей Тарасов.

Он также отметил, что в случае повышения ставок утилизационного сбора бренду придется дополнительно увеличить цены.

Напомним, российский авторынок падает уже в течение полугода: на прошлой неделе сообщалось, что октябрьское падение на 5,2% стало шестым подряд и уже восьмым за 2019 год.

Ранее стало известно, что власти решили повременить с повышением ставок утильсбора из-за риска повышения цен на автомобили и массового ухода автобрендов.