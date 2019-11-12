Окажитесь в стихии Toyota RAV4

Грунт, камни, лед, песок и крутые спуски — все это будет на шоу RAV4STORY в Москве и Питере

Впервые в истории познакомиться с совершенным Toyota RAV4 можно не просто в автосалоне или на выставке, а в формате уникального мультимедийного шоу RAV4STORY!

Мероприятие пройдет в Москве 16–17 ноября в павильоне Main Stage и в Санкт-Петербурге — 23–24 ноября в выставочном центре Lenexpo.

Теперь подробнее о шоу. Вы попадете в огромный зал с круговым экраном безумных масштабов — более 600 квадратных метров. Презентация RAV4 пройдет с использованием почти голливудских спецэффектов: световых, звуковых и проекционных. Прямо с экрана сойдут атлеты из команды Team Toyota Russia и станут консультантами RAV4STORY. Да-да, про автомобили вам будут рассказывать маунтинбайкер Павел Алехин , дрифтер Никита Шиков , сноубордист Игорь Ильиных и мотофристайлер Алексей Колесников

Главными героями шоу станут автомобили RAV4. Для них будут созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Внушительные конструкции будут оформлены в виде песчаных и каменистых поверхностей, снега, льда и дорожных склонов. Все потому, что в новом поколении RAV4 встает на одну ступеньку с большими внедорожниками Toyota, получив совершенно новый уникальный дизайн, улучшенную проходимость, повышенную управляемость и самые совершенные внедорожные повадки за всю историю модели.

Вы познакомитесь и с реальными автомобилями, и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности. Помимо шоу и VR, на мероприятии запланированы автограф-сессия с атлетами и экстрим-фотозоны для самых эффектных селфи.

Чтобы стать участником шоу RAV4STORY, необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию. Заявку можно оставить на сайте RAV4.RU

Не упускайте шанс оказаться на шикарном автомобильном шоу вместе с запредельным RAV4!