Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окажитесь в стихии Toyota RAV4 

Партнерский материал 6 часов назад
Окажитесь в стихии Toyota RAV4
Фото: toyotarussia
Грунт, камни, лед, песок и крутые спуски — все это будет на шоу RAV4STORY в Москве и Питере
Впервые в истории познакомиться с совершенным Toyota RAV4 можно не просто в автосалоне или на выставке, а в формате уникального мультимедийного шоу RAV4STORY!
Мероприятие пройдет в Москве 16–17 ноября в павильоне Main Stage и в Санкт-Петербурге — 23–24 ноября в выставочном центре Lenexpo.
Теперь подробнее о шоу. Вы попадете в огромный зал с круговым экраном безумных масштабов — более 600 квадратных метров. Презентация RAV4 пройдет с использованием почти голливудских спецэффектов: световых, звуковых и проекционных. Прямо с экрана сойдут атлеты из команды Team Toyota Russia и станут консультантами RAV4STORY. Да-да, про автомобили вам будут рассказывать маунтинбайкер Павел Алехин, дрифтер Никита Шиков, сноубордист Игорь Ильиных и мотофристайлер Алексей Колесников.
Главными героями шоу станут автомобили RAV4. Для них будут созданы четыре специальные зоны в стилистике естественной среды обитания автомобиля. Внушительные конструкции будут оформлены в виде песчаных и каменистых поверхностей, снега, льда и дорожных склонов. Все потому, что в новом поколении RAV4 встает на одну ступеньку с большими внедорожниками Toyota, получив совершенно новый уникальный дизайн, улучшенную проходимость, повышенную управляемость и самые совершенные внедорожные повадки за всю историю модели.
Вы познакомитесь и с реальными автомобилями, и с их 3D-версией в интерактивных зонах дополненной реальности. Помимо шоу и VR, на мероприятии запланированы автограф-сессия с атлетами и экстрим-фотозоны для самых эффектных селфи.
Чтобы стать участником шоу RAV4STORY, необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию. Заявку можно оставить на сайте RAV4.RU.
Не упускайте шанс оказаться на шикарном автомобильном шоу вместе с запредельным RAV4!
Видео дня. Пьяный водитель поздравил полицейских с праздником
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Toyota , Toyota RAV4 , Алексей Колесников , Никита Шиков , Павел Алехин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы наиболее популярные автомобили с пробегом
Названы наиболее популярные автомобили с пробегом
Полицейский насмерть сбил пешехода и уехал
Полицейский насмерть сбил пешехода и уехал
Шимко высказался об освобождении Алисовой
Шимко высказался об освобождении Алисовой 13
Иностранец получил более 400 штрафов в России
Иностранец получил более 400 штрафов в России 2
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах 7
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП Другое
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение