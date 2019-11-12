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Россияне платят больше штрафов, чем в других странах 

Автовести 3 часа назад
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах
Фото: РИА Новости
Такую информацию озвучил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский, пишут Autonews. По данным центра, в России каждый автомобилист в среднем получает 2,53 штраф за нарушения ПДД, что сразу в четыре раза больше, чем в странах Запада.
Так, по данным центра, в России зарегистрировано 51,8 млн транспортных средств, на которые ежегодно оформляется порядка 131 млн штрафов.
На этом фоне в США числятся 276,1 млн транспортных средств и ежегодно водители получают около 112 млн "тикетов" (0,41 штрафа на автомобиль). В Германии на 63 млн зарегистрированных ТС ежегодно выписывают примерно 43 млн штрафов (0,68 штрафа на автомобиль).
Ранее мы писали, что "средний чек" российского автомобилиста за нарушение правил дорожного движения вырос за год. Если год назад среднестатистический россиянин платил в качестве штрафа 496 рублей, то сейчас — уже 531 рубль. Об этом ранее сообщал РБК со ссылкой на исследование Яндекса статистики онлайн-платежей в сервисах "Яндекс. Деньги" и "Яндекс. Касса".
Городом с самым крупным средним штрафом ожидаемо оказалась Москва (582 рубля), а вот более интеллигентного и воспитанного (а вовсе не "бандитского") Санкт-Петербурга среди лидеров-правонарушителей не оказалось: второе и третье заняли Красноярск и Самара — 579 и 531 рубль соответственно. Дешевле всего нарушения обходятся водителям Волгограда — 436 рублей.
По данным исследования, за год вырос и средний чек трат на товары и услуги — сразу на 22%. К примеру, россияне стали больше платить за бензин — 819 рублей, а городом с самыми крупными тратами по этой статье оказался Омск (1 204 рубля). На втором месте Пермь, а столица России только на третьем.
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Теги:
Автоновости , Александр Шумский , Яндекс.Деньги , Яндекс , РБК
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