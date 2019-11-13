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В ГИБДД объяснили, почему растёт количество штрафов 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах
Фото: РИА Новости
В России наметилось увеличение количества выписанных протоколов за нарушение ПДД в связи с тем, что на дорогах с каждым годом появляется все больше камер, заявили «Газете.ru» в МВД Росиии.
По данным издания, за период с января по сентябрь в 2019 году российским автолюбителям было выписано 104 млн штрафов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10%. Эксперты МВД подчеркнули, что с 2017 года количество комплексов фото— и видеофиксации нарушений ПДД на отечественных дорогах увеличилось с 13 до 14 тысяч устройств.
«Газета.ru» отмечает, что чаще всего автолюбители нарушают ограничения скоростного режима, игнорируют дорожную разметку и дорожные знаки, а также оставляют авто в запрещённых для парковки местах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты заявили, что в России автолюбители стали больше денег тратить на оплату штрафов. Специалисты проанализировали платежи пользователей мобильных приложений с функцией перевода средств за периоды с января по октябрь в 2018 и 2019 году. В результате аналитики пришли к выводу, что «средний чек» на оплату штрафов за нарушение ПДД в российских регионах вырос. Если в прошлом году в среднем по России он составлял 496 рублей, то в этом уже 531 рубль.
Видео дня. Каждая пятая АЗС в России не доливает топлива
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , ГИБДД , МВД , Газета.Ru
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