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Авторынку России пророчат трехлетний кризис 

Car.ru + ещё 4 4 часа назад
Авторынку России пророчат трехлетний кризис
Фото: car.ru
По окончанию 2019 года на рынке России будет реализовано не более 1,6 миллиона новых автомобилей.
Таким образом, в сравнении с результатом 2018 года, продажи сократятся не менее, чем на 3%. Ранее издание CAR.RU рассказывало о том, что аналитики уже заметили снижение продаж. Так, в октябре реализация уменьшилась на 5,2%, составив 152 тысячи машин. Всего за десять месяцев сбыто 1,423 миллиона автомобилей.
По словам аналитиков, в ближайшие несколько лет ситуация кардинально не изменится, а, соответственно, есть предположения о том, что транспортный рынок России поджидает новый кризис. Несмотря на это, многие автомобильные дилеры уверены в своих силах и считают, что смогут привлечь внимание покупателей, предлагая машины по доступным и выгодным ценам.
Подводя итог, можно сказать о том, что пока непонятно, как скажется на продажах прекращение государственной поддержки, увеличение НДС, инфляция, рост стоимости новых машин и так далее. Но отрицать тот факт, что российские покупатели не торопятся приобретать новые автомобили, нельзя.
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