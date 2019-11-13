Объявлены цены на Subaru Forester 2020

Объявлены рублевые цены на обновленный Subaru Forester

Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic. Цена модели 2020 года варьируется от 2 059 000 до 2 659 900 рублей.

В числе изменений — появление 18-дюймовых дисков с 10 спицами в комплектациях Elegance SE и Elegance SE+, а также новый дизайн 17-дюймовых дисков в базовой комплектации Standard. В остальном же Forester остался прежним и оснащается мотором 2.5 мощностью 185 сил и 239 Нм крутящего момента, полным приводом Symmetrical AWD и вариатором Lineartronic.

Стандартно кроссовер укомплектован мультимедийной системой, климат-контролем, электроприводом водительского кресла, датчиком дождя и рейлингами на крыше. Кроме того, по умолчанию для Forester доступен внедорожный режим работы управляющей электроники X-Mode и электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания.

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года в России было продано более 5,9 тысячи новых автомобилей Subaru, в том числе 4,2 тысячи экземпляров Forester. Все месяцы эта модель остается самой востребованной в линейке японского бренда.